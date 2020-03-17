Menü
Haberler ›› Güncel ››Erzincan'da 96 köy yolu ulaşıma kapandı - Güncel

Erzincan'da 96 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 96 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

17.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:40
Erzincan'da 96 köy yolu ulaşıma kapandı
Erzincan 'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 96 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 5 olmak üzere ilçelerden Çayırlı'da 15, İliç'de 4, Kemah'da 7, Kemaliye 'de 10, Otlukbeli 'de 3, Refahiye'de 35, Terca'da 11 ve Üzümlü'de 6 olmak 96 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresine bağlı 10 ekip, 9 greyder, 5 bıçaklı kamyon ve 5 kepçe ile kapalı köy yollarında çalışmalarını yürütüyor.
Öte yandan Erzurum'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 2 köy yolunun, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Otlukbeli, Kemaliye, Erzincan, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum Güncel
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi Güncel
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Güncel
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları