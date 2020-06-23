Erzincan'da ağaçtan düşen kişi öldü

Erzincan'da kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

23.06.2020 00:16 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:21
Erzincan'da kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyündeki evinin bahçesinde kiraz toplamak için ağaca çıkan eski köy muhtarı Salim Aksu (62), yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.
Ağır yaralanan Aksu, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı ilçe hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'nun babasının amcasının oğlu olduğu öğrenilen eski muhtarın vefat haberinin ardından AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Ahmet Sazlı ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci hastaneye giderek doktorlardan bilgi aldı.
Aksu'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Terzibaba Camisi morguna konuldu. Erzincan’da ağaçtan düşen kişi öldü

Kaynak: AA

Etiketler: Erzincan, Karakaya, Üzümlü, Aksu, Güncel, Haber

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