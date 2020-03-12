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Erzincan'da "Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası" başladı

Erzincan'da Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası düzenlendi.

12.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:56
Erzincan'da
Erzincan 'da Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası düzenlendi.
Erzincan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ve 2 gün sürecek turnuvaya 185 öğrenci katılıyor.
Ortaokul kategorisinde mangala, reversi, pentago, kulami, ilkokul kategorisinde ise pentago, mangala, qbitz, equlibrio, oyunlarında yarışmalar yapılıyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, oyunların öğrencilerin eğitimlerine katkı sağladığını söyledi.
Turnuvaya 185 öğrencinin katıldığını ifade eden Mumcu, "Amacımız çocuklarımıza hem sosyal aktivite yaptırmak hem de onların eğlenceli, zevkli, düşündürücü vakit geçirmelerini sağlayıp geleceğe dair plan yapabilmelerine olanak sağlamaktır." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler : Erzincan, Güncel

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