Erzincan'da ANALİG Karate Grup Müsabakaları sona erdi

Erzincan
'da Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Grup Müsabakaları sona erdi.
Erzincan Gençlik ve Spor
İl Müdürlüğü Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakaların ikinci gününde, Erzincan'ın yanı sıra Erzurum
, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Tokat, Trabzon ve Bayburt'tan gelen 63'ü erkek, 47'si kız olmak üzere toplam 110 sporcu mücadele etti.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
Dereceye giren sporcular, 21-22 Mart 2020 tarihlerinde Amasya'da yapılacak yarı final müsabakalarına katılacak.
Yarışlarda dereceye giren sporcular şunlar:
Kızlar kata
1- Berna Melioğlu (Giresun)
2- İrem Gedik (Erzincan)
3- Zehra Batuk (Erzurum) ve Esmanur Saraçoğlu (Gümüşhane)
30 kilo kızlar kumite:
1- Funda Beşli (Giresun), 2- Sümeyye Kurt (Rize)
34 kilo kızlar kumite:
1- Hilal Aslan (Trabzon), 2- Halime Neslihan Ayhan (Erzincan), 3- Melike Çağla Pekdemir (Giresun) ve Medine Kunduz (Tokat)
38 kilo kızlar kumite:
1- Ecrin Güney (Rize), 2- Nisanur Akgül (Tokat), 3- Didem Morkoç (Erzurum) ve Edanur Koç (Giresun)
42 kilo kızlar kumite:
1- İlayda Suce Koç (Trabzon), 2- İlayda Dizdar (Giresun), 3- Ayşe Nur Yıldırım (Erzurum) ve Nur Kaylı (Rize)
46 kilo kızlar kumite:
1- Melek Naz Öztürk (Trabzon), 2- Gizem Akkaya (Giresun), 3- Sudenaz Soydaş (Erzincan) ve Şeval Naz Alvarlı (Erzurum)
50 kilo kızlar kumite:
1- Sibel Çakıroğlu (Trabzon), 2- Neşe Kır (Giresun)3- İlayda Albaş (Rize)3- Beril Kefeli (Ordu)
54 kilo kızlar kumite:
1- Sıla Birgül (Bayburt), 2- Halise Aksu (Giresun), 3- Sudenaz Erkan (Rize) ve Ceylin Saka (Trabzon)
+54 kilo kızlar kumite:
1- Hale Sahra Bozdemir (Erzurum), 2- Beliz Meral (Rize), Zeynep İskefiyeli (Trabzon) ve Dilruba Durmaz (Erzincan)
Erkekler kata:
1- Yusuf Kağan Cesner (Erzincan), 2- Mehmet Akif Koçali (Trabzon), 3- Ali Alpay (Rize)
32 kilo erkekler kumite:
1- Fetih Emirhan Ayhan (Erzincan), 2- Ramazan Fahrettin Cora (Trabzon), 3- Barkın Kefeli (Ordu) ve Berat Ceryan (Rize)
36 kilo erkekler kumite:
1-Metin Salih (Trabzon), 2- Mert Kemal Demirboğan (Erzincan), 3- Metin Kalender (Rize) ve Muhammet Emin Kara (Erzurum)
40 kilo erkekler kumite:
1-Muhammet Mustafa Gümrük (Trabzon), 2- Taha Yasin Erdoğan (Erzurum), 3- Alperen Aksu (Giresun) ve Muhammed Musap Bahadır (Erzincan)
44 kilo erkekler kumite :
1-Saner Yiğit Algan (Giresun), 2- Ahmet Ayberk Cihan (Erzincan), 3- Mustafa Samet Genç (Trabzon) ve Enes Kuştul (Rize)
48 kilo erkekler kumite:
1-Yavuz Yenitürk (Bayburt), 2- Yusuf Erkan (Rize), 3- Doğaç Ersan (Ordu) ve Ali Cemre Altındaş (Trabzon)
52 kilo erkekler kumite:
1-Kadir Aydın (Giresun), 2- İbrahim Sönmez (Trabzon), 3- Ferhat Kaygusuz (Bayburt) ve Alper Tunga Kılıçparlar (Erzincan)
56 kilo erkekler kumite:
1-Muhammet Emin Koz (Erzurum), 2- Süleyman Sefa Gümüşoğlu (Giresun), 3- Muhammet Ziya Erdoğan (Trabzon) ve İbrahim Burak Alkoyun (Erzincan)
60 kilo erkekler kumite:
1-Berat Kurtoğlu (Giresun), 2- Serhat Efeoğlu (Erzincan), 3- Oğuzhan Yağız Şişik (Trabzon) ve Harun Yahya Saka (Erzurum)
+60 kilo erkekler kumite:
1- Arda Arslan (Trabzon), 2- Semih Can Çapkın (Giresun), 3- Cengizhan Hürkan Bıçakcıoğlu (Erzurum) ve Mehmet Ali Yıldırım (Tokat)