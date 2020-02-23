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Erzincan'da ANALİG Karate Grup Müsabakaları sona erdi

Erzincan'da Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Grup Müsabakaları sona erdi.

23.02.2020 15:47 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:50
Erzincan'da Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Grup Müsabakaları sona erdi.
Erzincan Gençlik ve İl Müdürlüğü Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakaların ikinci gününde, Erzincan'ın yanı sıra Erzurum, , , Ordu, Rize, Tokat, Trabzon ve 'tan gelen 63'ü erkek, 47'si kız olmak üzere toplam 110 sporcu mücadele etti.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
Dereceye giren sporcular, 21-22 Mart 2020 tarihlerinde Amasya'da yapılacak yarı final müsabakalarına katılacak.
Erzincan'da ANALİG Karate Grup Müsabakaları sona erdi

Gümüşhane, Giresun, Bayburt, Güncel

Kaynak: AA


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