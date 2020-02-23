Erzincan'da ANALİG Karate Grup Müsabakaları sona erdi

Erzincan'da Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Grup Müsabakaları sona erdi.
Erzincan Gençlik ve Spor
İl Müdürlüğü Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakaların ikinci gününde, Erzincan'ın yanı sıra Erzurum, Giresun
, Gümüşhane
, Ordu, Rize, Tokat, Trabzon ve Bayburt
'tan gelen 63'ü erkek, 47'si kız olmak üzere toplam 110 sporcu mücadele etti.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
Dereceye giren sporcular, 21-22 Mart 2020 tarihlerinde Amasya'da yapılacak yarı final müsabakalarına katılacak.