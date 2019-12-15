Haberler » Güncel » Erzincan'da ata sporu cirit yaşatılıyor - Haber

Erzincan'da ata sporu cirit yaşatılıyor

Erzincan'da atlı spor kulüplerince düzenlenen müsabakalarla ata sporu cirit yaşatılıyor.

15.12.2019 14:59 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:04Erzincan'da ata sporu cirit yaşatılıyor
'da atlı kulüplerince düzenlenen müsabakalarla ata sporu cirit yaşatılıyor.

Genellikle hafta sonu düzenlenen hazırlık karşılaşmalarına vatandaşların yanı sıra yabancı turistler de ilgi gösteriyor. Erzincan cirit sahasında düzenlenen hazırlık karşılaşması renkli görüntülere sahne oldu. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği gösteri müsabakasında zaman zaman atlar ve sporcular zor durumda kaldı. Nefes kesen mücadeleyi yabancı turistler de ilgiyle takip etti. Karşılaşmanın ardından sahaya inen çocuklar da ebeveynleri nezaretinde atlara binerek tur attı.

Erzincan'da düzenlenen gösteri müsabakalarının yıl boyunca devam ettiğini belirten ciritçiler, "Ata sporu cirit oyununu yaşatmak için bizler devam ediyoruz. Alttan nadir yeni ciritçiler yetişiyor. Daha fazla bu spora destek bekliyoruz" dediler. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:34 Kafkas öğrenciler İstanbul'da bir araya geldi - Haber
15:33 İzmir'deki Las Tesis eylemini binlerce kadın katıldı - Haber
15:32 Doğa Kolejinin devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesi veliler tarafından protesto edildi - Haber
15:32 Kiraladıkları iş yerinde kaçak sigara imal eden 2 şüpheli yakalandı - Haber
15:28 Bornova'nın sorunları Kuşadası'nda tartışıldı - Haber
15:13 Komandolar dağlarda teröristlerin izini sürüyor - Haber
13:25 İBB'ye ait logar kapaklarının üzerinde "Allah" yazdığı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
11:49 5 yılda 7 bin 302 yabancı teröristin yakalandığı Risk Analiz Birimi'ne ilk kez girildi - Haber
11:40 Kamikaze İHA'lar teslim edilecek - Haber
11:21 Antalya'da "ay balığı" görüntülendi - Haber
15.12.2019 15:38:01