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Erzincan'da avlaklar kontrol edilerek, avcılara yönelik bilgilendirme yapıldı

Erzincan'da jandarma ekiplerince avlaklar kontrol edilerek, avcılara yönelik bilgilendirme yapıldı.

12.11.2019 09:33 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:38Erzincan'da avlaklar kontrol edilerek, avcılara yönelik bilgilendirme yapıldı
'da jandarma ekiplerince avlaklar kontrol edilerek, avcılara yönelik bilgilendirme yapıldı.

Erzincan İl Komutanlığı ekiplerince av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamları ile birlikte korunmalarının sağlanması ve sorumluluk bölgesinde meydana gelebilecek Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet olaylarının engellenmesine yönelik avlaklar ve avcılar kontrol edilerek, avcılara yönelik bilgilendirme faaliyeti icra edildi.

Av sezonu boyunca avcılara yönelik kontrol ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

Öte yandan Erzincan'da usulsüz avlanan 10 kişiye 43 bin 395 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde güvenlik kuvvetleri ile yapılan kontrollerde limit dışı ve usulsüz avlandıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Kontrollerde "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet ettikleri" anlaşılan 10 kişiye 43 bin 395 lira ceza uygulandı.

Denetimlerde, kaçak avlanan 1 yaban keçisi, 1 yaban tavşanı ve 19 kekliğin yanı sıra bir de tüfek ele geçirildi. - ERZİNCAN

Jandarma, Erzincan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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