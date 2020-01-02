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Erzincan'da baca yangını korkuttu

Erzincan'da bir evin çatısında çıkan baca yangını korkuya neden oldu.

02.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:55 Erzincan'da baca yangını korkuttu
'da bir evin çatısında çıkan baca yangını korkuya neden oldu.

Olay, saat 11. 00 sıralarında Erzincan merkez Atatürk Mahallesi 380. sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir evin çatısından alevlerin yükselmesi üzerine durum itfaiyeye verildi. Kısa bir süre içerisinde yangının bulunduğu adrese ulaşan itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

ekipleri, gerekli tedbirleri alarak yangının büyümesi ve yayılmasını önleyip söndürme ve soğutma çalışması yaptı.

Soba bacasından kaynaklanan yangında çatıda hasar oluştu. - ERZİNCAN

Erzincan, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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