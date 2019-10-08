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Erzincan'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı başkanlığında Merkez Toplum Sağlığı Toplantı Salonunda gerçekleşti.

08.10.2019 16:01Erzincan'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı başkanlığında Merkez Toplum Sağlığı Toplantı Salonunda gerçekleşti.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı başkanlığında; Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Murat Demir, Cumhuriyet Savcısı Muhammet Sürün, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve ilgili kurum ve kuruluş müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmaların sunumu yapıldı. Ayrıca Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 3 yıllık süreçte bağımlı gençlerle yapılan çalışmaların sunumu yapıldı. Yeşilay Cemiyeti Erzincan Şubesi tarafından kentte uygulamaya geçirilmesi planlanan YEDAM projesinin detayları hakkında kurul üyelerine bilgi verilerek bağımlılıkla mücadele konusunda daha etkin ve verimli çalışmalar yapılması için kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yapıldı. - ERZİNCAN

Murat Demir, Ayrancı, Güncel

Kaynak: İHA

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