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Erzincan'da balıklandırma çalışmaları sürüyor

Tatlı sularda balık popülasyonunun artırılması için sürdürülen çalışmalar kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Erzincan'a bağlı Kilimli Köyünde bulunan suni gölede 8 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

10.09.2019 10:14 Erzincan'da balıklandırma çalışmaları sürüyor

Tatlı sularda balık popülasyonunun artırılması için sürdürülen çalışmalar kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Erzincan'a bağlı Kilimli Köyünde bulunan suni gölede 8 bin yavru sazan balığı bırakıldı.


Konu hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, "Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce üretilmiş olan sazan yavru balıkları Elazığ ve Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucunda getirilen yavru balıklar Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdür V. Serkan Kütük ile teknik elemanların da katılımıyla Kilimli Köyünde bulunan sunu gölede bırakılmıştır. Su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin sürdürülebilir olarak kullanılabilmesi, gelecek nesillere aktarılması, iç su ürünleri stoklarının takviye edilmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması, göl ve göletlerdeki balık popülasyonun desteklenmesi amacıyla her yıl göl ve göletlerimize yavru balıklar bırakılmaktadır. Balık türleri ve stokların korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, en az bir kez üremelerine imkan tanınması sürdürülebilir balıkçılık açısından büyük önem arz etmektedir" dedi. - ERZİNCAN


Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

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