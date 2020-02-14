Haberler » Güncel » Erzincan'da bazı uçuşlar iptal edildi - Haber

Erzincan'da bazı uçuşlar iptal edildi

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

14.02.2020 12:11 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:11Erzincan'da bazı uçuşlar iptal edildi
'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Erzincan'da önceki günlerde etkili olan yoğun kar yağışı kentte olumsuzlukları beraberinde getirmeye devam ediyor. Olumsuz hava koşulları hava yolu ulaşımında da aksamalara neden oldu. Erzincan - uçuşları karşılıklı olarak iptal edildi. 06.15 THY 7225 Erzincan - İstanbul Sabiha Gökçen, 09.00 PC 2521 Erzincan - İstanbul Sabiha Gökçen, 00.35 THY 7224 İstanbul Sabiha Gökçen - Erzincan, 08.30 PC 2520 İstanbul Sabiha Gökçen - Erzincan seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. - ERZİNCAN

Sabiha Gökçen, İstanbul, Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
11:16  Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları ve Gizli Dosya özeti!
10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
09:55  The Batman filminden teaser geldi! Robert Pattinson'lı Batman ne zaman çıkacak?
09:20  Mesut Can Tomay kimdir? Mesut Can Tomay kaç yaşında, nereli?
14.02.2020 14:18:28