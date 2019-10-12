Erzincan'da bedelli askerler yemin etti

Erzincan 59'uncu Topçu Eğitim Tugayında 30'ncu dönem bedellilerden oluşan askerler için yemin töreni düzenlendi. Yemin töreninde askerler ve aileleri duygulu anlar yaşadı.



General Enver Eralp Kışlasındaki yemin töreninde, askerlerce taşınan tugay sancağının yerine konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.



Silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu masaların etrafında sıralanan askerler, Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin etti.



Türkiye'nin dört bir yanından gelen aileler, evlatlarının yemin törenini izledi.



Tören eğitimler sırasında başarı gösteren askerlere başarı belgeleri ve hediyelerin takdimi ile dönem birincisi olan askerin yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından sona erdi. Törene, askeri erkan ve askerlerin aileleri katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA