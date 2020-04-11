Erzincan'da belirli saatlerde Dörtyol Cumhuriyet Meydanına araç girişine kısıtlama getirildi
Erzincan'da belirli saatlerde Dörtyol Cumhuriyet Meydanına araç girişine kısıtlama getirildi Erzincan'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında günün belirli saatlerinde bazı cadde ve meydanlara araç girişine kısıtlama getirildi.
11.04.2020 08:28 | Son Güncelleme: 11.04.2020 08:29
ERZİNCAN - Erzincan'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında günün belirli saatlerinde bazı cadde ve meydanlara araç girişine kısıtlama getirildi. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Dörtyol Cumhuriyet Meydanına araç girişine kısıtlama getirildi.Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce ek karar alındı.Alınan yeni ek kararda, "Korona virüs salgınıyla mücadeleye ilişkin olarak ilimizde alınan tedbirler kapsamında Dörtyol Cumhuriyet Meydanına araç girişinin 12: 00-16: 00 saatleri arasında polis bariyerlemesi yapılarak kısıtlanmasına, yaya olarak geçişlerde vatandaşların ateşlerinin ölçülerek ve kimlik kontrolleri yapılarak geçişlerine izin verilmesine karar verilmiştir." denildi.
Kaynak: İHA