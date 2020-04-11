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Erzincan'da belirli saatlerde Dörtyol Cumhuriyet Meydanına araç girişine kısıtlama getirildi

Erzincan'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında günün belirli saatlerinde bazı cadde ve meydanlara araç girişine kısıtlama getirildi.

11.04.2020 08:29 | Son Güncelleme: 11.04.2020 08:29
Erzincan'da belirli saatlerde Dörtyol Cumhuriyet Meydanına araç girişine kısıtlama getirildi
Erzincan 'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında günün belirli saatlerinde bazı cadde ve meydanlara araç girişine kısıtlama getirildi.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Dörtyol Cumhuriyet Meydanına araç girişine kısıtlama getirildi.

Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce ek karar alındı.

Alınan yeni ek kararda, "Korona virüs salgınıyla mücadeleye ilişkin olarak ilimizde alınan tedbirler kapsamında Dörtyol Cumhuriyet Meydanına araç girişinin 12: 00-16: 00 saatleri arasında polis bariyerlemesi yapılarak kısıtlanmasına, yaya olarak geçişlerde vatandaşların ateşlerinin ölçülerek ve kimlik kontrolleri yapılarak geçişlerine izin verilmesine karar verilmiştir." denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Erzincan, Dörtyol, Güncel
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