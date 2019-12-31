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Erzincan'da "Ben Aşk'ım Mevlana Celaleddin-i Rumi" paneli yapıldı

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Ben Aşk'ım Mevlana Celaleddin-i Rumi" paneli düzenlendi.

31.12.2019 09:16 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:21 Erzincan'da
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Ben Aşk'ım Mevlana Celaleddin-i Rumi" paneli düzenlendi.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Ben Aşk'ım Mevlana Celaleddin-i Rumi" paneli Erzincan Belediyesi çok amaçlı konferans salonunda yapıldı. Moderatörlüğünü öğretmen Seda Cengiz'in yaptığı panelde Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin özgeçmişi ve kişiliği hakkında bilgiler sunuldu. Öğrenciler tarafından halka mikrofon uzatılarak yapılan Mevlana Celaleddin-i Rumi kimdir röportaj videosu katılımcılara izletildi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden Doç. Dr. Halil Baltacı, Doç. Dr. Faysal Okan Atasoy, Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Ziya Keskin ve Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi Uzman Felsefe Öğretmeni İsmail Güneş'in konuşmacı olarak katıldığı panelde Mevlana Celaleddin-i Rumi katılımcılara anlatıldı.

Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği panelin sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, panelistlere plaket vererek katılımlarından dolayı teşekkür etti. - ERZİNCAN

Mevlana Celaleddin Rumi, Erzincan Belediyesi, Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

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