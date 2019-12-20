Haberler » Güncel » Erzincan'da beslenme dostu okullara sertifikaları teslim edildi - Haber

Erzincan'da beslenme dostu okullara sertifikaları teslim edildi

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat programı kapsamında okullarda obezite ile mücadelede yeterli ve dengeli beslenmenin kazandırılması amacıyla uygulanan Beslenme Dostu Okullar programında sertifika alamaya hak kazanan okullara sertifikaları verildi.

20.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:37 Erzincan'da beslenme dostu okullara sertifikaları teslim edildi
Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat programı kapsamında okullarda obezite ile mücadelede yeterli ve dengeli beslenmenin kazandırılması amacıyla uygulanan Beslenme Dostu Okullar programında sertifika alamaya hak kazanan okullara sertifikaları verildi.

Beslenme Dostu Okul Programına başvurup sertifika almaya hak kazanan okullara Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Eğitim salonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla sertifikaları teslim edildi. Türkiye genelinde çocukların beden ve ruh sağlığını korumak, geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek, temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitimi almış sağlıklı nesiller yetiştirmek, öğrencilerde sağlıklı beslenme davranış bilincini oluşturmak ve hijyenik bir ortamda eğitim-öğretimini sürdürmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında Beslenme Dostu Okul Programı protokolü imzalandı. "Beslenme Dostu Okul Programı" ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedeflendi. Bu kapsamda gerekli şartları sağlayarak başvuruda bulunan okullara yapılan denetimler sonucunda 2019-2020 eğitim- öğretim döneminde 56 okul içerisinde sertifika almaya hak kazanan 34 okula sertifikaları düzenlenen tören ile verildi.

Düzenlenen törene Erzincan Vali Vekili İhsan Ayrancı, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Sağlık Hizmetleri Başkan Yrd. Dr. Özlem Göktekin Uzun ve sertifika almaya hak kazanan okul müdürleri katıldı. - ERZİNCAN

Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:09   DHA YURT BÜLTENİ-14 - Haber
14:08   Kars'ta "Habitat Otel 2. Sanat Çalıştayı" yapıldı - Haber
14:08   Karadeniz'de "bahar havası" balıkçılığı olumsuz etkiledi - Haber
14:04   Yerli Malı Haftası'nda anlamlı ziyaret - Haber
14:03   AESOB'dan kaçak ve sahte alkol uyarısı - Haber
12:56   Son dakika: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
12:05   Amanoslar'da PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu - Haber
12:04   İngiltere'den Nepal'e yürüyerek giden kadın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti - Haber
11:53   Sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona düştü - Haber
20.12.2019 14:11:08