Erzincan'da bıçaklı kavga: 4 yaralı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Mantarlı köyünde ikamet eden Rıza G. ve oğlu Taylan Özgür G. ile muhtarlık seçimleri nedeniyle aralarında husumet bulunan Erdoğan Ç, Ali Abbas Ç. ve Zeynel Ç, Mercan beldesinde karşılaştı.

İki grup arasında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı.

Kavga, olaya müdahale eden jandarma ekipleri tarafından yatıştırıldı.

Yaralanan Erdoğan Ç, Ali Abbas Ç, Taylan Özgür G. ve Zeynel Ç. 112 Acil Sağlık ekiplerince Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından Erdoğan Ç, Ali Abbas Ç. ve Taylan Özgür G, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili Rıza G'yi gözaltına aldı.