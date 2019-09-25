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Erzincan'da bin 480 paket kaçak sigara ile 961 paket sigara tütünü ele geçirildi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında bin 480 paket kaçak sigara ile 961 paket sigara tütünü ele geçirildi.

25.09.2019 12:28Erzincan'da bin 480 paket kaçak sigara ile 961 paket sigara tütünü ele geçirildi
Erzincan'ın Tercan ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında bin 480 paket kaçak sigara ile 961 paket sigara tütünü ele geçirildi.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Erzurum yolu üzerinde yapılan yol uygulamasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yolcu olarak bulunan Azerbaycan uyruklu şüpheli iki erkek şahsın valizlerinde yapılan aramada bin 480 paket kaçak sigara ile 961 paket 25 gramlık bandrolsüz sigara tütünü ele geçirildi.

Olayın şüphelileri ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. Ele geçirilen kaçak sigara ve tütünler yakılarak imha edildi. - ERZİNCAN

Erzincan, Tercan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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