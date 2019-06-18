18.06.2019 15:14
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Erzincan'da bir kadın ahırda ölü bulundu

Erzincan

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir kadın ahırda ölü bulundu.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir kadın ahırda ölü bulundu.
İlçenin Atatürk Mahallesi Hes Küme Caddesi'nde oturan 2 çocuk annesi Havva Tercanlıgil (66), yakınlarınca ahırda baygın halde bulundu.
Çağrılan ambulansla İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Tercanlıgil, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ahırda büyükbaş hayvanın darbesiyle hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulan kadının cenazesi aynı hastanenin morguna alındı.
Havva Tercanlıgil'in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu ortaya çıkacağı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA
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