Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Erzincan'da bir köy Kovid-19 kapsamında karantinaya alındı

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde Yaylakent köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

15.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:26
Erzincan'da bir köy Kovid-19 kapsamında karantinaya alındı
Erzincan 'ın Çayırlı ilçesinde Yaylakent köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Çayırlı Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca koronavirüs salgını nedeniyle alınan ek kararlar doğrultusunda, Yaylakent köyünün 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, 15 Nisan'dan itibaren köye giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yaylakent, Erzincan, Çayırlı, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Erdoğan’ın isteğiyle AK Parti’den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Profesörün ’İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm’ sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı Haberler
Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı
Tekstil atölyesine yapılan baskında 5.575 tanı kiti ele geçirildi Haberler
Tekstil atölyesine yapılan baskında 5.575 tanı kiti ele geçirildi
Haberler ›› Güncel ››Erzincan'da bir köy Kovid-19 kapsamında karantinaya alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:14: Dilovası'nda market ve bakkallara sıkı denetim - Haber 16:14: Rusya'da 41 kişinin öldüğü uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı - Haber 16:13: Vali Deniz, trafiğe kapatılan caddede incelemelerde bulundu - Haber 16:12: Çankırı'nın Hıcıp köyü, karantinaya alındı - Haber 16:12: Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, bir aylık maaşını bağışladı - Haber 15:51: Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor - Haber 14:31: İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti - Haber 14:13: İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi - Haberler