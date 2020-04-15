Erzincan'da bir köy Kovid-19 kapsamında karantinaya alındı
Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde Yaylakent köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
15.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:26
Çayırlı Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca koronavirüs salgını nedeniyle alınan ek kararlar doğrultusunda, Yaylakent köyünün 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, 15 Nisan'dan itibaren köye giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.
Kaynak: AA