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Erzincan'da bir sürücü, köpeğe çarpmamak için kamyoneti ile kaza yaptı

Erzincan'da bir sürücünün, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada devrilen kamyoneti hasar gördü.

08.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:02 Erzincan'da bir sürücü, köpeğe çarpmamak için kamyoneti ile kaza yaptı
Erzincan'da bir sürücünün, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada devrilen kamyoneti hasar gördü.
Doğan Sancı'nın kullandığı 24 AJ 060 plakalı kamyonet, sürücüsünün Erzincan-Erzurum kara yolunun Yeni Sanayi Kavşağı mevkisinde, aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi.

Bu sırada aynı yolda ilerleyen Abdulkadir Eren'in kullandığı 24 EA 673 plakalı otomobil, önünde seyreden Mehmet Tayip Yıldız idaresindeki 24 DL 030 plakalı otomobile çarptı.
Yaralanan olmayan olayda söz konusu 3 araçta hasar oluştu.
Kamyonet sürücüsü Sancı gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparken, diğer 2 aracın sürücüsünün de bu olaya bakarken kaza yaptığını öne sürdü.
Olay sebebiyle yolda bir süre aksayan trafik, araçların ekiplerce çekilmesi sonrası normale döndü.

Güncel

Kaynak: AA

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