Erzincan'da "Bölgesel Hayvancılık Değerlendirme Toplantısı" başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan, Türkiye'de tarımsal ve hayvansal manada ciddi bir üretime sahip olduklarını belirterek, "2019 verilerine göre büyükbaş hayvan sayımız, 18 milyonu bularak 2002 yılına göre yüzde 81 artış sağlamıştır." dedi.

Erzincan'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bölgesel Hayvancılık Değerlendirme Toplantısı" başladı.

Cengiz Ceylan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki toplantının açılışında yaptığı konuşmada, nüfus artışlarıyla gıda ihtiyacının da arttığını ifade etti.

Ceylan, şöyle konuştu:

"Gıda ihtiyacı çerçevesinde hayvansal gıda ve protein, olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Hayvansal proteini karşılamak zorundayız. Ülkemiz 82 milyon nüfusu, 4 milyon misafiri ve her yıl artan turist sayısıyla gıdaya çok ihtiyacı olan ülkeler arasındadır. Bakanlık olarak vermiş olduğumuz destekler sayesinde üretimimizde son yıllarda önemli oranda artışlar gözlenmektedir. Türkiye'de tarımsal ve hayvansal manada ciddi bir üretime sahibiz. 2019 verilerine göre büyükbaş sayımız, 18 milyonu bularak 2002 yılına göre yüzde 81 artış sağlamıştır."

"Et üretimi 2002'ye göre yüzde 166 arttı"

Ceylan, küçükbaş hayvan sayısında da 2002 yılına oranla yüzde 56'lık artış yaşandığını belirterek, "Et üretimimiz, 2002 yılına göre yüzde 166 oranında artış sağlamıştır. Süt üretimimiz de yine yüzde 163'lük bir artış sağlamış durumdayız. Bu yeterli mi, tabii ki değil." diye konuştu.

Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı da kentte süt üretiminde soğuk zincirin tamamlanması amacıyla 150 üreticiye süt soğutma tankı dağıtımı yaptıklarını anlattı.

Bu yıl 15 ekonomik yatırım projesine 1,5 milyon lira hibe sağlandığını aktaran Ayrancı, "Hayvancılık sektörünün kaba yem açığını gidermek amacıyla 32 ton yem tohumu dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren vatandaşlarımıza, 26 milyon 956 bin destekleme ödemesi gerçekleştirilmiştir. DAP Projeleri kapsamında son 2 yılda 19 yatırımcımıza 2 milyon lira hibe desteği sağlanmıştır." bilgilerini verdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, bölgedeki besiciler ile birlik başkanlarının katıldığı toplantı, 21 Aralık'ta sona erecek.

