Erzincan'da büyükbaş hayvan çalan şüpheliler Sivas'ta yakalandı
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen ve Sivas'ta yakalan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
14.03.2020 00:30 | Son Güncelleme: 14.03.2020 00:30
Erzincan 'ın Refahiye ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen ve Sivas 'ta yakalan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Refahiye'nin Kayı köyünde 18 Ocak'ta meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığı olayının ardından şüphelilerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip tarafından çalışma başlatıldı.
Çalışmada, olayın şüphelileri olduğu öne sürülen S.Y. H.Y. G.D. ve Y.Y, Sivas'ta gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan S.Y. ile H.Y, tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Refahiye'nin Kayı köyünde 18 Ocak'ta meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığı olayının ardından şüphelilerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip tarafından çalışma başlatıldı.
Çalışmada, olayın şüphelileri olduğu öne sürülen S.Y. H.Y. G.D. ve Y.Y, Sivas'ta gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan S.Y. ile H.Y, tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Manşet
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