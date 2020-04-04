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Erzincan'da çekiciyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Erzincan'da çekiciyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı Otomobilde sıkışan yaralılar uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı Erzincan'da çekiciyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

04.04.2020 21:07 | Son Güncelleme: 04.04.2020 21:08
Erzincan'da çekiciyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Otomobilde sıkışan yaralılar uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
ERZİNCAN - Erzincan'da çekiciyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralılar AFAD ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Kaza bugün öğle saatlerinde Erzincan - Erzurum Çevre yolu üzeri Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Emrah Tepe'nin kullandığı 24 DS 800 plakalı çekiciyle Şemsettin Sever idaresindeki 25 ER 581 plakalı otomobil, Yeni Organize Sanayi kavşağında çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı aileden Mahkum Sever ve Ercan Özer, 112 Acil Servis ekiplerince Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazada yaralanan ailenin Erzurumlu olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Erzincan’da çekiciyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: AFAD, 3. Sayfa

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Erzincan'da çekiciyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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