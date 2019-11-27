Haberler » Güncel » Erzincan'da 'Ceza Muhakemesinde İstinaf ve Temyiz' konulu meslek içi eğitim seminer gerçekleşti - Haber

Erzincan'da "Ceza Muhakemesinde İstinaf ve Temyiz" konulu meslek içi eğitim seminer gerçekleşti

Erzincan Barosu'nun ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner'in sunumuyla "Ceza Muhakemesinde İstinaf ve Temyiz" konulu meslek içi eğitim semineri yoğun katılım ile gerçekleşti.

27.11.2019 09:21 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:26Erzincan'da
Erzincan Barosu'nun ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner'in sunumuyla "Ceza Muhakemesinde İstinaf ve Temyiz" konulu meslek içi eğitim semineri yoğun katılım ile gerçekleşti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'da Erzincan Barosu'nun ev sahipliğinde düzenlenen "İstinaf ve Temyiz" konulu meslek içi eğitim seminerine katıldı. Feyzioğlu'na, TBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av. Sabri Erdal Güngör, TBB Disiplin Kurulu Başkanı Av. Uğur Uzer, TBB Başkan Başdanışmanı Av. Zafer Köken de eşlik etti.

Baro Başkanımız Av. Adem Aktürk, Erzurum Barosu Başkanı Av. Talat Göğebakan, Ağrı Barosu Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın, Iğdır Barosu Başkanı Av. Serkan Alakan da hazır bulunduğu seminerde, yönetim kurulu üyeleri ve avukatlar yer aldı.

Meslek içi eğitim seminerinde 127 avukata eğitim verildi.

Eğitim seminerin kapanışında bir konuşma yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, avukatlara Türkiye Barolar Birliği'nin faaliyetleri ile avukatlık mesleği ve yargı alanındaki güncel gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk, güzel sunumları ve paylaştıkları bilgiler için Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner'e teşekkür etti. - ERZİNCAN

Türkiye Barolar Birliği, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:27 Bakan Dönmez: "Doğal gazdan faydalanan vatandaş sayısı 66 buçuk milyon"
11:26 Sarallar'a 3 ilde eş zamanlı operasyon; 20 gözaltı (2)
11:26 "Foto Kadir" 55 yıldır fotoğraf makinesini elinden bırakmıyor
11:22 VEDAŞ heyetinden köylerde görev yapan öğretmenlere ziyaret
11:21 Zonguldak'ta sis, görüş mesafesi 50 metreye düştü
10:56 İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand: Türkiye'de Fars diline ilgi, İran'dan daha fazla
10:49 Tartışmaların odağındaki isim Muharrem İnce, iddialara son noktayı koydu: Bu konuyu kapatıyorum
10:45 Son dakika: Yunanistan'daki Girit Adası'nda 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
10:28 Son Dakika: Bakan Albayrak enflasyon ve işsizlik beklentilerini açıkladı
10:24 AK Partililer arasında tartışılmıştı: Ahmet Davutoğlu, pür parlamenter sistem önerecek
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
08:59 Ticari taksi yolcusunun dehşeti yaşadığı kaza güvenlik kamerasında
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
13:53 Serdar Ortaç'ın tek celsede boşandığı eşi Chloe Loughnan'a yeniden evlenme teklifi ettiği iddia edildi
27.11.2019 11:28:43