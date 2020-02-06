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Erzincan'da çığ uyarısı

Kar ve tipi dolayısıyla 100'ün üzerinde köy yolunun kapandığı ve yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü Erzincan'da, meteoroloji kar, buzlanma, don, rüzgar ve çığ uyarısında bulundu.

06.02.2020 09:35 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:35Erzincan'da çığ uyarısı
Kar ve tipi dolayısıyla 100'ün üzerinde köy yolunun kapandığı ve yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü 'da, meteoroloji kar, buzlanma, don, rüzgar ve çığ uyarısında bulundu.
Önceki gün yağan karla birlikte Erzincan'ın ilçelerinde 100'ün üzerinde köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için başlattıkları çalışmaları sürdürüyor. ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'da hava çok bulutlu, Erzincan, Erzurum ve çevreleri aralıklı kar yağışlı olarak geçecek.
"ÇIĞ UYARISI"
Meteorolojiden yapılan uyarıda hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına (70-90 km/sa.) olarak eseceği belirtildi. Erzincan ve çevresinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği; yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ olayının meydana gelebileceği kaydedildi.
Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları istendi
(Selçuk Kaya/İHA)

Refahiye, Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

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