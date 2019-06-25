25.06.2019 14:27
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Erzincan'da cinayet...Tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü

Erzincan'da cinayet...Tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdüERZİNCAN - Erzincan'da gelini tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Erzincan 'da cinayet...Tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü
ERZİNCAN - Erzincan'da gelini tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, bugün sabah saatlerinde Erzincan merkez Hocabey Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında uzun süredir geçimsizlik bulunan evin gelini N.Y., ile kayınvalidesi Y.Y., arasında kavga çıktı. Kavgada N.Y., kayınvalidesi Y.Y'yi mutfaktan aldığı bıçakla birkaç yerinden bıçakladı.
Olay sonrası ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Y.Y., hayatını kaybetti.
Polis cinayet şüphelisi N.Y.'yi gözaltına alarak sorgusunun yapılması için emniyete götürdü.
Cinayetle ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.Erzincan'da cinayet...Tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: İHA
Sabah , Erzincan , 3. Sayfa

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