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Erzincan'da Covid-19 RT-qPCR tespit tetkikinin yapılabilmesi amacı ile başlatılan çalışmalarda sona...

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 RT-qPCR tespit tetkikinin yapılabilmesi amacı ile başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

04.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:53
Erzincan'da Covid-19 RT-qPCR tespit tetkikinin yapılabilmesi amacı ile başlatılan çalışmalarda sona...
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 RT-qPCR tespit tetkikinin yapılabilmesi amacı ile başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

Konuyla ilgili AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, ortak bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisinin tanısında kullanılan Covid-19 RT-qPCR tespit tetkikinin Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılabilmesi amacı ile başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Gerekli alt yapı çalışmalarının bitmek üzere olduğu hastanede mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılmak üzere gerekli tetkik kitleri de Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda yola çıktı. Bir kaç gün içerisinde hizmete girecek olan pcr testi sayesinde çok daha kısa zamanda çok daha fazla sayıda şüpheli olgulara tanı konulabilmesi mümkün olacak. Bu kötü zamanlarından üstesinden hep birlikte geleceğiz." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Erzincan, Güncel
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