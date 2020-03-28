Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Erzincan'da Cumartesi Pazarını denetledi

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri Cumartesi Pazarındaki pazar esnafını İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüs (kovid-19) tedbirleri çerçevesinde aldığı önlemlere uyma konusunda uyardı.

28.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:44
Erzincan'da Cumartesi Pazarını denetledi
Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri Cumartesi Pazarındaki pazar esnafını İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüs (kovid-19) tedbirleri çerçevesinde aldığı önlemlere uyma konusunda uyardı.

Her bir tezgah ve sergi arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde düzenlenmesine uyulup uyulmadığını denetleyen Zabıta ekipleri pazar esnafını ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilere temas ettirmeden, doğrudan kendisi tarafından hijyen koşullarına dikkat ederek poşetlemesi doğrultusunda uyardı.

Ayrıca Erzincan Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulamasına uymayıp pazar alışverişine çıkan vatandaşları bir ihtiyacının olması durumunda 155, 112 ve 156 numaralarını arayabilecekleri konusunda bilgilendirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Erzincan'da Cumartesi Pazarını denetledi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Karantina bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, haber oldu Haberler
Karantina bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, haber oldu
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bütün uçuşlar durduruluyor Haberler
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruluyor
Almanya’da doktorlara talimat gitti: Durumu kötü olanlara dokunmayın Haberler
Almanya'da doktorlara talimat gitti: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir? Haberler
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir?
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı Haberler
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı
Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin Haberler
Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin
İspanya’da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü Haberler
İspanya'da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

15:42: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan videolu "Evde kal" çağrısı - Haber 15:42: Dalyan'dan İztuzu Plajı'na kaya mezarı manzaralı tekne seferleri durdu - Haber 15:42: YPG/PKK, Barış Pınarı bölgesindeki su kesintisini kara propagandaya dönüştürüyor - Haber 15:41: Ankara'da su faturalarında düzenleme - Haber 15:41: 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARINDA SON DAKİKA YOĞUNLUĞU - Haber 13:52: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı - Haber 13:28: Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı - Haberler 13:08: İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 10:04: Kredi kartı asgari ödemesi yüzde 20-40 arasında olacak - Ekonomi