Erzincan'da Darbe Girişimi Davası Kararına Onama

29 Kasım 2018 Perşembe 11:02



29 Kasım 2018 Perşembe 11:02

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 3. Ordu Komutanlığındaki eylemlere ilişkin yerel mahkemenin 15 sanık hakkındaki mahkumiyet ve 7 sanık hakkındaki beraat kararı, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da, 3. Ordu Komutanlığındaki eylemlerle ilgili 3 sanığın "ağırlaştırılmış müebbet", 12'sinin "müebbet hapisle" cezalandırılması ve 7'sinin beraatı yönündeki kararına ilişkin istinaf başvurusu karara bağlandı.Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.AA muhabirinin ulaştığı kararın gerekçesinde, ilk derece mahkemesinin verdiği hükmün esas ve usul yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı ifade edildi.Yargılama aşamasında herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından ise değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulanan gerekçede, eylemin doğru nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tanımına uyduğu belirtildi.Cezanın kanuni bağlamda uygulandığı, bu nedenle sanıkların istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği ifade edilen gerekçede, Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesinin mahkumiyet kararının yerinde olduğu kaydedildi.Davanın geçmişiİddianamede, darbe teşebbüsüne katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde "sıkıyönetim komutanı", eski 3. Ordu Harekat Kurmay Başkanı tuğgeneral Ekrem Çağlar ve örgütün sözde "3. Ordu Komutanlığına bağlı komutanlardan sorumlu mahrem imamı" olduğu öne sürülen eski Yrd. Doç. Dr. Veli Karagöz ile eski İl Jandarma Komutanı albay Murat Orhan Tonğ ve subayların bulunduğu 14'ü tutuklu 22 kişi, "sanık" sıfatıyla yer almıştı.Davanın iddianamesinde, Çağlar'ın darbe teşebbüsünün yaşandığı 15 Temmuz gecesi, 3. Ordu Komutanlığına bağlı 16 ildeki birliklere sözde "sıkıyönetim direktifi"ni, Orgeneral Savaş'a bilgi vermeden ve yazışma usulüne aykırı olarak gönderip tek tek bağlı tugay komutanlıklarına onaylattığı, bu yönde faaliyetler yapıp emirler verdiği belirtilmişti.Çağlar'ın darbe girişimi gecesi emniyet tedbirlerinin alınması için çok sayıda rütbeli personelin izinlerini iptal ederek 3. Ordu Harekat Merkezine çağırdığı vurgulanan iddianamede, sanığın darbe girişimi sırasında Erzincan'da yapılacak iş ve işlemler hususunda gerekli talimatları vererek görevlendirme yaptığı ifade edilmişti.Ekrem Çağlar'ın, darbe girişiminden 2 gün önce Ankara'ya giderek, FETÖ üyeleriyle yüz yüze görüştüğü aktarılan iddianamede, Çağlar'ın, Erzincan'da herhangi bir toplumsal olay olmaması ve valinin talebi bulunmamasına rağmen Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme (KOKTOD) takımının hazırlanmasını ve çevre emniyetinin takviye edilmesini emrettiği öne sürülmüştü.Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince 29 Aralık'ta karara bağlanan dava kapsamında, sanıklardan Ekrem Çağlar, Veli Karagöz, Talat Öğütçü ağırlaştırılmış müebbet, Tonğ'un da aralarında yer aldığı 12 tutuklu sanık hakkında ise müebbet hapis cezası verilmişti.Mahkeme heyeti, ayrıca tutuksuz 7 sanığın delil yetersizliğinden beraatına hükmetmişti.