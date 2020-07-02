Erzincan'da dehşet anları kamerada...Heyelan 2 ev ve 4 ahırı böyle yıktı

Erzincan'da dehşet anları kamerada.

02.07.2020 21:07 | Son Güncelleme: 02.07.2020 22:18
Erzincan'da dehşet anları kamerada...Heyelan 2 ev ve 4 ahırı böyle yıktı
ERZİNCAN - Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Günebakan köyünde felaketin eşiğinden dönüldü. Dağdan kopan sel ve heyelan köyün üst tarafını bastı. Olayda 2 ev ve 4 ahır yıkıldı, vatandaşlar canını zor kurtarırken binlerce koyun tahliye edildi.
Olay, bugün akşam saatlerinde Günebakan köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Keşiş dağında yağan sağanak sel ve heyelana neden oldu. Dağdan kopan tonlarca lığ yığını köyün üst tarafına kadar ulaşarak ev ve ahırların yıkılmasına neden oldu. Vatandaşların büyük panik yaşadığı anlar ve sel anı objektiflere an be an yansıdı.
2 ev ve 4 ahırın yaşandığı afette binlerce koyun sürüsü ahırlardan tahliye edilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.
Yaklaşık 1 hafta öncede sel olayının yaşandığı köyde vatandaşlar ilgili kurumların çalışmalarda ihmallerinin olduğunu öne sürerek, "Bir hafta önce de sel geldi. Doğru dürüst dere ıslahı vesaire yapılmadı. Sadece yolları açıp gittiler. Bugün de Allah'tan can kaybımız yok. Büyük tehlike yaşadık. Evler, ahırlar yıkıldı. Allah'tan gelen afet ama ihmallere sebebiyet veren sorumlulardan da hesap sorulmalı" dediler.
Öte yandan yaşanan afetin ardından köye çok sayıda ekip sevk edildi. Erzincan Valisi Mehmet Makas'ta incelemelerde bulunmak üzere köye hareket etti. Erzincan’da dehşet anları kamerada...Heyelan 2 ev ve 4 ahırı böyle yıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Erzincan, 3. Sayfa, Haber
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