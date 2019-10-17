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Erzincan'da DEMARD'tan Mehmetçiğe destek

Erzincan'da Demiryolları Makinistler Derneği (DEMARD), Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe Türk bayrakları ile destek verdi.

17.10.2019 14:09Erzincan'da DEMARD'tan Mehmetçiğe destek
Erzincan'da Demiryolları Makinistler Derneği (DEMARD), Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe Türk bayrakları ile destek verdi.

Erzincan Tren Garı'nda bir araya gelen demiryolu çalışanları ve Erzincan Mesleki ve Tanıtım Lisesi Raylı Sistemler Teknolojisi öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek vermek amacıyla Türk bayrakları ile tekbirler getirip, "Kahrolsun PKK" sloganı attılar. DEMARD Erzincan Temsilcisi yaptığı açıklamada, amaçlarının Barış Pınarı Harekatı'na destek olduğunu ifade etti.

Yapılan açıklamanın ardından Kur'an-ı Kerim okunarak, Mehmetçiğe zafer duası yapıldı. - ERZİNCAN

Barış Pınarı Harekatı, Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

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