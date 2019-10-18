Haberler » genel » Erzincan'da DEMARD'tan Mehmetçiğe destek

Erzincan'da DEMARD'tan Mehmetçiğe destek

Erzincan'da DEMARD'tan Mehmetçiğe destekERZİNCAN - Erzincan'da Demiryolları Makinistler Derneği (DEMARD), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e Türk bayrakları ile destek verdi.

18.10.2019 00:03
Erzincan'da DEMARD'tan Mehmetçiğe destek
ERZİNCAN - Erzincan'da Demiryolları Makinistler Derneği (DEMARD), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e Türk bayrakları ile destek verdi.
Erzincan Tren Gar'ında bir araya gelen demiryolu çalışanları ve Erzincan Mesleki ve Tanıtım Lisesi Raylı Sistemler Teknolojisi öğrencileri Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e manevi destek vermek amacıyla Türk bayraklarını dalgalandırarak tekbir eşliğinde "Kahrolsun PKK" sloganı attılar. DEMARD Erzincan Temsilcisi yaptığı açıklamada, amaçlarının Barış Pınarı Harekatına destek olduğunu ifade etti.
Yapılan açıklamanın ardından Kuran-ı Kerim okunarak Mehmetçiğe zafer duası yapıldı.
Erzincan'da DEMARD'tan Mehmetçiğe destek

Barış Pınarı Harekatı, Erzincan, TSK, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
00:48 Barış Pınarı Harekatı'na 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarından tam destek
00:40 Tanklar namlularını terör hedeflerine çevirdi
00:24 Sarıyerli minibüsçülerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
00:22 17 Ekim 2019 Haberleri
00:22 Öğrencilerden Barış Pınarına katılan Mehmetçiklere asker selamı
00:20 Barış Pınarı Harekatına destek veren öğrenciler gövdeleriyle ay yıldız yaptılar
00:07 Başkentliler en çok domates tüketiyor
18.10.2019 01:01:01