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Erzincan'da deprem şehitleri anıldı

Erzincan'da 27 Aralık 1939 tarihinde meydana gelen 7,9 şiddetindeki depremde hayatını kaybeden 32 bin 962 kişi düzenlenen törenle anıldı.

27.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:59 Erzincan'da deprem şehitleri anıldı
Erzincan'da 27 1939 tarihinde meydana gelen 7,9 şiddetindeki depremde hayatını kaybeden 32 bin 962 kişi düzenlenen törenle anıldı.

Erzincan'da 27 Aralık 1939 tarihinde saat 02.00 sıralarında meydana gelen 7,9 şiddetindeki deprem Erzincan'ı 52 saniye boyunca sallamış ve koca bir şehri adeta haritadan silmişti. 32 bin 962 kişinin hayatını kaybettiği depremde yaklaşık 100 bin kişi yaralanmış, 116 bin 720 bina ise yerle bir olmuştu. Üzerinden 80 yıl geçmesine rağmen hala hafızalardaki tazeliğini koruyan Erzincan depreminde, deprem şehidi olan 32 bin 962 kişi için Pir-i Sami mezarlığında anma programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan'ın bir daha böyle bir felaketle karşılaşmamasını yüce Mevla'dan diledi.

" şehitleri anıtının altında 2 bin kişi yatıyor"

Temsilen yapılan deprem şehitliğinin altında 2 bin canın yattığını ifade eden Başkan Bekir Aksun, "Deprem şehitleri anıtı 1939 depremini temsilen yapılmış ve altında 2 bin canın yattığı bir anıtın bulunduğu Pir-i Sami Hazretlerinin manevi huzurlarında bir program düzenleyerek geçmişten ders alabilmek ve gelecekteki yapılaşmanın nasıl olabileceğini zaten kanun ve yönetmenliklerle belirtilmiş buna riayet edebilmenin öneminin farkındalığını oluşturmak için burada toplandık. Şehrimizin böyle bir felaketle karşı karşıya kalmaması için bir daha yüce Mevla'ya yalvarıyoruz. İnşallah bu millet bu kötü felaketlere bir daha maruz kalmaz" dedi.

Erzincan olarak iki büyük deprem geçirdiklerini belirten AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ise, "27 Aralık 1939 depreminde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Güzel bir söz var. Bir musibet bin nasihatten daha hayırlıdır. Biz şehir olarak bunu iki kez yaşadık. Rabbim bir daha yaşatmasın. İnanıyorum ki alınan tedbirlerle böyle felaketleri bir daha yaşamayız" diye konuştu.

"Deprem Erzincan'da oluyor, 300 kişi Tokat'ta vefat ediyor"

Depremin şiddetini o dönemi yaşayan insanlardan dinleme fırsatının olduğunu söyleyen Vali Ali Arslantaş da, "80 yıl önce yaşadığımız acıyı yad etmek üzere buradayız. Depremin şiddetini yaşayanlardan dinleme fırsatımız odu. Rahmetli Şefik Aras uyandığında gökyüzünün açıldığından bahsediyordu. 1939'daki sayıma göre 30 bin Erzurum ile eşit olan bir şehir merkezi var iken 15 bin toplamda da 33 bine yakın vatandaşımız vefat etti. Deprem Erzincan'da oluyor 300 kişi Tokat'ta vefat ediyor. Bu kadar kuvvetli bir deprem. Buradan aldığımız derslerle uyguladığımız imar planları ile şu anda Erzincan'ın Türkiye'de depreme hazırlıklı il olduğunu gururla söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Mehmet Emim Çetin'in okuduğu dua ile sona eren programın ardından Vali Ali Arslantaş ve Erzincan Belediyesi Başkanı Bekir Aksun günün anısına vatandaşlara helva ikramında bulundu. - ERZİNCAN

Bekir Aksun, Aralık, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

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