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Erzincan'da derbi coşkusu

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan derbi maç sonrası sarı-lacivertli taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.

22.12.2019 22:49 | Son Güncelleme: 22.12.2019 22:54 Erzincan'da derbi coşkusu
ve arasında oynanan derbi maç sonrası sarı-lacivertli taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe 2019 yılının son derbisinde Beşiktaş'ı 3-1 yendi. Derbi sonrası 'da sokağa dökülen Fenerbahçeli taraftarlar ellerinde atkı ve formalarla Ordu Caddesinden Dörtyol kavşağına kadar yürüdü. Burada toplanan sarı-lacivertli taraftarlar maç sonucunu coşkuyla kutladı. Takımlarına şarkılar söyleyerek destekte bulunan taraftarlar uzun süre tezahürat atarak eğlendiler. Ellerinde atkı ve formaları alarak meşale yakan Fenerbahçe taraftarları daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı. - ERZİNCAN

Fenerbahçe, Beşiktaş, Erzincan, Spor

Kaynak: İHA

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