Haberler » Spor » Erzincan'da derbi maçın ardından gerilim - Spor

Erzincan'da derbi maçın ardından gerilim

Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından Erzincan'da sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara dökülerek, galibiyeti coşkuyla kutladı.

23.02.2020 22:25 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:25Erzincan'da derbi maçın ardından gerilim
Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide 'ın deplasmanda 'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından 'da sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara dökülerek, galibiyeti coşkuyla kutladı. Zaman zaman iki taraftar gurubu arasında gergin anlar yaşanırken, çıkan olaylara polis ekipleri müdahale etti.

Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasının ardından dörtyol mevkiinde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen Fenerbahçe galibiyetini kutladı. Tezahüratlarla Dörtyoldan Ordu Caddesine kadar yürüyen taraftarlar büyük coşku yaşadı. Araç sürücüleri de klakson sesiyle coşkuya ortak oldu.

Kutlamalar sırasında zaman zaman çakışan iki takım taraftarları arasında kavga yaşandı. Yaşanan gerilime çevik kuvvet polisleri zamanında müdahalede bulunarak olayların büyümesinin önüne geçti. - ERZİNCAN

Galatasaray, Fenerbahçe, Erzincan, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 23:43:22