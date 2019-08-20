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Erzincan'da destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor

Erzincan'da yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor.

20.08.2019 09:18 Erzincan'da destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor
Erzincan'da yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesinde devam eden destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret etti. Yönetici ve öğretmenlerle eğitim-öğretim değerlendirme toplantısı yapan Gün, daha sonra kurs başlangıcı vesilesiyle öğrencilerin ve velilerin de katıldığı kahvaltı programına katıldı.

Gün,TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesinde 11. sınıf ve 12. sınıfa geçen toplam 105 öğrencinin kurslara devam ettiğini, katılımın yüksek olmasının sevindirici olduğunu ifade ederek kurslarda TYT ve AYT konularının ağırlıklı olarak işleneceğini bunun da 12. sınıfa başlandığında konuların yeniden gözden geçirilmesi açısından önem arz ettiğini ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, destekleme ve yetiştirme kurslarına önem verdiklerini söyleyerek kurslarda görevli idareci ve öğretmenlerin tatile gitmeyerek, fedakarlık göstererek, yaz sıcağına rağmen kurslarda ders anlattığını vurgulayarak onlara teşekkür etti.

Gün, öğrencilere de bu kursları geleceklerini kazanmak açısından büyük bir fırsat olarak değerlendirip istikrarlı bir şekilde devam ederek çalıştıkları takdirde başarılı olacaklarını anlattı. - ERZİNCAN

Binali Yıldırım, Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

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