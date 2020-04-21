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Erzincan'da devrilen tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Erzincan'da devrilen tırın altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

21.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 21.04.2020 11:26
Erzincan'da devrilen tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Erzincan 'da devrilen tırın altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Servet Boztemur'un (60) kullandığı 25 GC 512 plakalı gıda maddesi yüklü tır, Erzincan- Erzurum kara yolundaki Kargın beldesi girişinde devrildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazanın etkisiyle araçtan fırlayarak tırın altında kalan sürücü Boztemur'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Arama kurtarma ekiplerinin vinç yardımıyla yaptığı çalışma sonrası tırın altından çıkarılan Boztemur'un cansız bedeni, Tercan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Erzincan, Erzurum, Güncel
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