Erzincan'da Drone'lu atlı ve ATV'li kurban yakalama timi göreve hazırlanıyor

Erzincan Belediyesi'nin, kaçan kurbanlıkları yakalamak amacı ile oluşturduğu 'kurban timi' hazırlıklarına başladı. Havadan drone ile takip edilen kurbanları atlı, ATV kurban timi müdahale edecek.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi belediye tarafından oluşturulan 10 kişilik kurban yakalama timi antrenmanlarına başladı. Kaçan kurbanlıkları en kısa sürede yakalayarak etkisiz hale getirmek amacı ile oluşturulan kurban timi, önce koşu yaparak ısınma çalışması yaptı. Ardından kültür fizik hareketleri yapan ve daha sonra kement atarak hazırlıklarını sürdüren tim, uyuşturucu iğne atma eğitimi de aldı. Atlı ve ATV'li personel, kurbanların takibinde insansız hava aracı olarak bilinen 'drone' da kullanacak. Belediye ekipleri, kaçan kurbanların yeri havadan tespit edebilecek. Kaçan kurbanlıklar daha sonra karadan at ve ATV ile kısa sürede etkisiz hale getirilecek.

Belediye Başkan Yardımcısı Murat Demir, belediye olarak her yıl kurban yakalama timini göreve hazırladıklarını belirterek; 'Kurbanlıkları kaçan vatandaşlarımız bizlere Alo 153 telefon hattından ulaşabilirler. Her zaman hızla yardıma ihtiyacı olan insanlarımızın yanında olacağız. Bu noktada eğitimlerimiz devam etmektedir. Timimiz her türlü eğitimle göreve hazır dedi.

Tim Şefi Ertuğrul Telli antrenmanların büyük bir disiplin içinde geçtiğini, uyuşturucu iğne atan tabanca ve tüfeklerle atış yapıldığını söyledi. Telli, Bayram süresince kaçan kurbanlıkları yakalamak için elimizden geleni yapacağız diye konuştu.

Kaynak: DHA