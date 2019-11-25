Haberler » Güncel » Erzincan'da 'Dünya Çocuk Hakları Günü' fotoğraf sergisi - Haber

Erzincan'da "Dünya Çocuk Hakları Günü" fotoğraf sergisi

AK Parti Erzincan Gençlik Kolları İl Başkanlığı tarafından "Dünya Çocuk Hakları Günü" münasebetiyle fotoğraf sergisi açıldı.

25.11.2019 11:33 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:38Erzincan'da
AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığı tarafından "Dünya Çocuk Hakları Günü" münasebetiyle fotoğraf sergisi açıldı.

Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda açılan sergide çocuk hakları ve çeşitli görseller bir araya getirilerek Dünya Çocuk Haklarına dikkat çekildi. Serginin açılışını AK Parti Erzincan Gençlik Kolları İl Başkanı Ömer Kayser ve yönetimi gerçekleştirdi. Sergi hakkında bilgiler veren AK Parti Erzincan Gençlik Kolları İl Başkanı Kayser, "Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle, şehrimiz Dörtyol meydanında çocuk haklarını ve çeşitli görselleri bir araya getirerek tasvir edilen fotoğraf sergisi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın sergiye ilgisi yoğun oldu. Bir bebek dünyaya geldiğinde kendine bakacak gücü yoktur. Bu yüzden ona sevgiyle bakacak bir aileye ve onun tüm haklarını güvence altına alacak bir devlete ihtiyacı vardır. Allah'a şükür bizim ülkemizde bugün bu haklar fazlasıyla var. Hatta biz ülke olarak bu hakları olmayan çocuklara ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla elimizden geldiğince yardım yapıyoruz. Bu dünyada yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da hakları var. Çünkü yeryüzünü hep birlikte paylaşıyoruz. Herkes aynı şartlarda yaşamıyor. Dezavantajlı ülkelerde en çok mağduriyeti çocuklar yaşıyor. Bu yüzden yılda bir gün dahi olsa çocukların da haklarının olduğunu hatırlatmak gerekiyor" diye konuştu.

Açılışın ardından AK Parti Erzincan Gençlik Kolları İl Başkanı Ömer Kayser sergiyi gezen vatandaşlara bilgiler verdi. - ERZİNCAN

Çocuk Hakları Günü, AK Parti, Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:13 Kayseri'de silahlı kavga: 4 yaralı
13:13 İki şehirli komedi oyunu ''karımın kocası''
13:12 Minik Belinay ile Eroğan'ın gülümseten diyaloğu
13:08 Tarla fareleri çiftçinin kabusu oldu
13:07 Öğretmenler teleferikte ücretsiz taşındı
12:55 Diyanet, faize bulaşmak istemeyen din görevlileri için çözüm buldu
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
12:20 CHP'li Özkoç'tan Muharrem İnce'ye sert sözler: Namertsin
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:13 Son dakika: Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı: Bana iftira atanı bulup cezalandırmalıdır
11:04 Dipsiz Göl yeniden su tutar mı? Profesör acı gerçeği açıkladı: Ancak havuz olur
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
20:26 Üniversite öğrencisi atkıyla kendisini kalorifer borusuna astı
25.11.2019 13:14:25