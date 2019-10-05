Erzincan'da "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-4 Ekim "Dünya Yürüyüş Günü" etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.



3-4 Ekim "Dünya Yürüyüş Günü" etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Işıkpınar mevkiinde 3 kilometrelik doğa yürüyüşü yapıldı. Vali Ali Arslantaş yürüyüş öncesinde yaptığı açıklamada yürüyüşün insan sağlığına olan etkilerine değindi. Vali Arslantaş, "Sağlık müdürlüğümüz yürüyüşün insan sağlığına olan etkileri konusunda farkındalık oluşturmak için bir program düzenledi. Bugün hep beraber yaklaşık 3 kilometrelik bir parkuru yürüyeceğiz. Yürüyüş alanını seçerken de özellikle şehrin dışında doğa ile iç içe bir alan seçmişler. Ben bütün vatandaşlarımıza bir tek 3-4 Ekim "Dünya Yürüyüş Günü" etkinlikleri kapsamında değil hayatlarının her aşamasında yürüyüş yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.



Işıkpınar mevkiinde düzenlenen yürüyüşe, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çok sayıda personel ve vatandaş katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA