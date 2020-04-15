Erzincan'da durdurulan yolcu otobüsünde 4 kişide korona virüs tespit edildi
Erzincan'da ihbar üzerine durdurulan yolcu otobüsündeki yolculardan 4 kişide korona virüs tespit edildi.
15.04.2020 08:43 | Son Güncelleme: 15.04.2020 08:43
İstanbul 'dan Van'a gitmekte olan yolcu otobüsü, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in bilgilendirmesiyle otobüsün geçtiği güzergahtaki illerde tedbir alındı. Erzincan'da durdurulan otobüsten, uzman ekipler tarafından indirilen ve korona virüs testleri pozitif olan 4 kişi, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Korona virüs taşıdıkları halde seyahat eden 4 yolcuya kişi başı 3 bin 150 lira idari ceza uygulandı. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Etiketler: Emin Bilmez, İstanbul, Erzincan, 3. Sayfa