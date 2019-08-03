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Erzincan'da elektrik akımına kapılan genç öldü

Erzincan'da, tavuk çiftliğinde patlamış ampulü değiştirmek istediği sırada elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

03.08.2019 01:29 Erzincan'da elektrik akımına kapılan genç öldü
Erzincan'da, tavuk çiftliğinde patlamış ampulü değiştirmek istediği sırada elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.
Akyazı Mahallesi'nde amcasına ait tavuk çiftliğindeki bir ampulü değiştirmek isteyen Cihat Altay (21), elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
Olayı gören çiftlik çalışanı, durumu 112 Acil Servis ile jandarma ekiplerine bildirdi.

Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Altay, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cihat Altay'ın cesedi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri ise çiftlikte inceleme başlattı.

Erzincan, Akyazı, Altay, Güncel

Kaynak: AA

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