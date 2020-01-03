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Erzincan'da evindeki yangından kurtarılan kişi hastanede hayatını kaybetti

Erzincan'da 5 gün önce evinde çıkan yangından kurtarılan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

03.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:58 Erzincan'da evindeki yangından kurtarılan kişi hastanede hayatını kaybetti
'da 5 gün önce evinde çıkan yangından kurtarılan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Yangında kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen 65 yaşındaki Ahmet Düzgün, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından Düzgün'ün cenazesi yakınlarına teslim edildi.
Cumhuriyet Mahallesi Aliekber Çiçek Caddesi'ndeki yalnız yaşadığı evde 29 Aralık'ta çıkan yangından itfaiye ekiplerince kalbi durmuş şekilde kurtarılan Ahmet Düzgün, hastanede sağlık görevlilerinin müdahalesiyle hayata döndürülmüştü.

Erzincan, Güncel

Kaynak: AA

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