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Erzincan'da feci kaza: 2'si polis 3 yaralı

Erzincan'da feci kaza: 2'si polis 3 yaralı Kazada araç içerisinde sıkışan sürücüsü AFAD ekiplerince kurtarıldıERZİNCAN Erzincan'da sivil polis aracıyla ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı.

06.10.2019 11:00
Erzincan'da feci kaza: 2'si polis 3 yaralı
Kazada araç içerisinde sıkışan sürücüsü AFAD ekiplerince kurtarıldı
ERZİNCAN Erzincan'da sivil polis aracıyla ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı. Ticari araç içerisinde sıkışan sürücüsü, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Erzincan Yeni Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne ait 24 AAH 347 plakalı otomobil ile 24 T 0007 plakalı ticari taksi kavşakta çarpıştı.
Kazada 2 sivil polis ile ticari taksi sürücüsü yaralandı. Araç içerisinde sıkışan ticari taksi sürücüsü AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Erzincan'da feci kaza: 2'si polis 3 yaralı

Erzincan, Polis, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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