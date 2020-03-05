Haberler » 3. Sayfa » Erzincan'da FETÖ şüphelisi 3 kadın gözaltına alındı - Haberler

Erzincan'da FETÖ şüphelisi 3 kadın gözaltına alındı

Erzincan'da polis ekiplerince bugün düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "adliye mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, 3 kadın şüpheli gözaltına alındı.

05.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:03Erzincan'da FETÖ şüphelisi 3 kadın gözaltına alındı
'da polis ekiplerince bugün düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "adliye mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, 3 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 3 kadın yakalandı.

FETÖ'nün "adliye mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ERZİNCAN

Erzincan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
5.03.2020 17:36:06