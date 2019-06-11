Erzincan'da fırtına ve yağış ağaçları devirdi

Erzincan
'da etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle çok sayıda ağaç elektrik telleri üzerine devrilerek iletim hatlarının kopmasına neden oldu.
Kentte dün etkili olan ve sabaha kadar devam eden şiddetli yağış ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış ve fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar iletim hatlarında patlamaya neden oldu. Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinin bir bölümü ile merkeze bağlı belde ve köylerde ise elektrik kesintilerine neden oldu.
Kopan iletim hatları Aras Elektrik Dağıtım
Anonim Şirketi (EDAŞ) ekipleri tarafından gün boyu yapılan çalışmalar sonucunda kısa sürede onarılarak elektrik kesintisinin giderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
Erzincan
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