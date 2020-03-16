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Erzincan'da fuhuş operasyonunda yakalanan çift tutuklandı

Erzincan'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan çift tutuklandı.

16.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:22
Erzincan'da fuhuş operasyonunda yakalanan çift tutuklandı
Erzincan 'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan çift tutuklandı.

Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, fuhuş yaptırdıkları ve fuhuş için yer temin ettikleri ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, çalışmalar sonucu Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren C.A'ya (33) ait iş yerinin bodrum katında iş yeri sahibi ve yabancı uyruklu eşi K.G. (32) ile N.G'nin (28) fuhuş yaptırdıkları bilgisine ulaştı.
İş yerine düzenlenen operasyonda yakalanan C.A, eşi K.G. ve N.G. adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çift, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, N.G. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Güncel

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