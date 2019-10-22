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Erzincan'da gasp zanlısı 2 kişi tutuklandı

Erzincan'da gasp iddiasıyla gözaltına alınan biri cezaevi firarisi 2 kişi tutuklandı.

22.10.2019 12:02Erzincan'da gasp zanlısı 2 kişi tutuklandı
Erzincan'da gasp iddiasıyla gözaltına alınan biri cezaevi firarisi 2 kişi tutuklandı.
Erzincan Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bıçak tehdidiyle bir kişinin motosikletini gasbeden ve aynı gün lunaparkta kuru sıkı tabancayla ateş eden iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kimlikleri belirlenen Ferdi D. (18) ve Mehmet A. (19), Geçit TOKİ konutlarında saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde, muşta, bıçak, kuru sıkı tabanca ve gasbedilen motosiklet ele geçirildi.
Cezaevi firarisi olan Mehmet A'nın, hırsızlık, yağma, kasten yaralama ve cinsel taciz gibi 40 suçtan, Ferdi D'nin ise 17 suçtan kaydı olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Erzincan, Güncel

Kaynak: AA

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