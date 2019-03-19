Erzincan'da "Gençliğin Zaferi ve Çanakkale" Konulu Konferans Düzenlendi

Kaynak: İHA

Erzincan'da, "Gençliğin Zaferi ve Çanakkale" konulu konferans verildi.Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, bazı kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İl Müftülüğü organizasyonuyla Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Göktaş tarafından "Gençliğin Zaferi ve Çanakkale" konulu konferans verildi.Dr. Mehmet Göktaş, yerli ve yabancı kaynaklardan edindiği bilgiler doğrultusunda Çanakkale Savaşı'na yönelik hazırlamış olduğu çalışmayı katılımcılara sundu.Dr. Mehmet Göktaş konferansında yaptığı konuşmada; "Mehmetçik ile Bedrin aslanları özdeştir. Çünkü Bedir Savaşına katılmak için Enes Bin Nadr gibi çocuk sahabeler, büyüdüklerini delikanlı olduklarını Hz Peygambere (sav) göstermek için parmaklarının üzerine dikilmeleri gibi Osmanlı'da da henüz bıyıkları terlememiş çocuklar, askerlik şubelerinin önlerinde askere yazılmak için ayak parmaklarının üzerinde dikiliyorlardı." diye konuştu.Dr. Mehmet Göktaş konuşmasının devamında; "Çanakkale zaferinden sonra birçok kimseler, Çanakkale'ye götürülüp oradaki kahramanlığı yazsınlar, resm etsinler istenmiştir. Ama kimse İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy gibi Çanakkale şehitlerine yakışacak muazzam bir abideyi ortaya koyamamıştır. Kafa gözünün gördüğünü gönül gözü de görmeli ve hissetmelidir, bu imanın şiiridir.Mehmetçik, yani küçük Muhammed! Anadolu'nun çilekeş analarının, adı gibi ruhunu da Peygamberimizin ruhaniyetinden alarak beslediği, sütüne besmelenin sırrını vererek emzirdiği ve zamanı gelince de kurbanlık koç gibi kınalayıp vatanına kurban olmaya gönderdiği efsane varlık! Eğer bu adsız, namsız kahraman, o gün Çanakkale'de ter ü taze hayatını ortaya koymasaydı belki de altında gölgeleneceğimiz bir bayrağımız olmayacaktı. Bu gün hür bir bayrağın altında başımız dik gezebilmemizi ona borçluyuz. Eğer yolunuz bir şehitliğe düşerse, onun aziz hatırasını Fatihalarla yad ediniz." diye konuştu.Konferansın ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve beraberindeki il protokolü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle düzenlenen Gençlik Bilgi yarışmasında dereceye girerek, Umre kazanan öğrencilere ödülleri verildi. - ERZİNCAN